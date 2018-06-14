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Больше тысячи британских фанатов не пустили на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Action Images/Carl Recine
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Больше 1,2 тыс. футбольных болельщиков из Великобритании не пустили на ЧМ-2018 по футболу из-за негативного фанатского прошлого. Об этом пишет The Independent.

По информации издания, в общей сложности 1312 человек были вынуждены сдать паспорта полиции по приказу властей Британии. По словам заместителя начальника полиции Марка Робертса, на территории королевства в преддверии ЧМ-2018 была проведена операция по изъятию паспортов тех футбольных фанатов, которые негативно проявили себя во время прошлых турниров. Кроме того, добавил он, эта мера является эффективной и позволяет не допустить к поездке на мундиаль нарушителей, а отправить на ЧМ-2018 только настоящих болельщиков сборной Англии, которые будет наслаждаться турниром, пишет «Спорт-Экспресс».

Всего ожидается, что в Россию приедут порядка 10 тыс. английских болельщиков. Ранее британская полиция призвала их воздержаться от хулиганских выходок, которые могут спровоцировать беспорядки.

Сборная Англии на ЧМ-2018 В России сыграет в группе G с командами Туниса, панамы и Бельгии. Мундиаль 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля в 11 российских городах.

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