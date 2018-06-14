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Талалаев назвал сильные стороны сборной Саудовской Аравии

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Сборная Саудовской Аравии — интересная и выносливая команда, и у российской команды могут возникнуть проблемы, если они не добьются результата в первый час игры. Такую точку зрения высказал главный тренер армянского «Пюника» Андрей Талалаев.

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Российский специалист отметил, что саудиты обычно уступают соперникам по игре в первых таймах. Тем не менее команда хорошо обороняется, и во вторых таймах у нее появляются голевые моменты.

«Даже по товарищескому матчу с Италией, несмотря на поражение, было видно, что Саудовская Аравия имела 2–3 момента в концовке», — приводит слова Талалаева «Федеральное агентство новостей».

Что касается сборной России, то она может сыграть быстро в атаке благодаря хорошим исполнителям в линии атаки. Подопечные Станислава Черчесова должны строже сыграть в обороне, и «результат придет».

Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00 мск.

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