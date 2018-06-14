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Заключенные в Аргентине объявили голодовку ради просмотра матчей ЧМ

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Заключенные в одной из тюрем аргентинского города Пуэрто-Мадрин пошли на радикальные меры ради просмотра матчей чемпионата мира и объявили голодовку.

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Дело в том, что в тюрьме сломался телевизионный кабель и его не могут починить на протяжении трех дней, сообщает Publimetro.

В результате заключенные отказались принимать пищу в полдень и вечером до тех пор, пока администрация тюрьмы не решит проблему.

При этом судья, рассмотрев их жалобу, не нашел оснований для ее удовлетворения, уточняет телеканал «Звезда».

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, и к решению проблемы подключились адвокаты и правозащитники. Они, в частности, указывают на законодательство и Конституцию страны, которые гласят, что заключенный лишается свободы, но вместе с тем сохраняет другие права, в том числе на право иметь радио, телевидение и даже интернет.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Исландии, Нигерии и Хорватии.

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