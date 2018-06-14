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Русская бабушка стала звездой бразильского телевидения перед ЧМ

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Фото: youtube.com
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В интернете набирает популярность фрагмент эфира бразильского телевидения с участием пожилой общительной женщины из России. Видео было снято в Москве 13 июня, за день до начала чемпионата мира по футболу.

Журналист Fox Sports Brasil решил прогуляться по городу и поговорить с гостями столицы и местными жителями. Во время прямой трансляции оператор перевел камеру на пожилую женщину, гуляющую рядом, после чего эфир пошел не по плану.

Сначала  женщина скандировала «Россия, вперед!», а после попыталась выяснить у корреспондента, где он работает и из какой он страны. При этом единственным словом, которое знал на русском языке бразильский журналист, было «спасибо», его собеседница также не отличалась знанием иностранных языков. Бессмысленный разговор длился около 4 минут и вызывал неописуемый восторг у тех, кто находился в студии в Бразилии.

Больше всего пользователей Сети позабавил момент, когда бразилец сказал по-русски «Спасибо» и наклонился к россиянке. В ответ та поцеловала его и ответила «Пожалуйста». Женщина пыталась громко кричать, вставлять немецкие слова, но сломать языковой барьер так и удалось.

ЧМ-2018 стартует в России в четверг, 14 июня. Турнир откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии в Москве. 

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