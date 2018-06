В США енот «покорил» небоскреб и стал звездой соцсетей

В США енот 12 июня забрался на подоконник 23-го этажа офисного здания в городе Сент-Пол, штат Миннесота.

Сотрудники службы контроля за животными прибыли на место, но решили не трогать енота из-за опасений, что он может сорваться с подоконника. Специалисты установили на крыше небоскреба ловушки с пищей и водой в надежде, что зверь доберется на них. Так и вышло. По словам очевидцев, 13 июня утром енот благополучно залез на крышу.

Животное быстро стало героем постов в социальных сетях, которые наводнили фотографии и видеоролики енота с хэштегом #MPRraccoon, передает телеканал FoxNews. MPR расшифровывается как Minnesota Public Radio — это местное издание, запустившее хэштег. Raccoon переводится с английского как енот.

Can confirm #MPRraccoon is still itchy. Got a little visit from @StPaulFireDept too! Cat food awaits it on the roof. pic.twitter.com/WeOTWmbaqz