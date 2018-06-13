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В США енот «покорил» небоскреб и стал звездой соцсетей

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Фото: Global Look Press/Sdmg/Woelfl
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В США енот 12 июня забрался на подоконник 23-го этажа офисного здания в городе Сент-Пол, штат Миннесота.

Сотрудники службы контроля за животными прибыли на место, но решили не трогать енота из-за опасений, что он может сорваться с подоконника. Специалисты установили на крыше небоскреба ловушки с пищей и водой в надежде, что зверь доберется на них. Так и вышло. По словам очевидцев, 13 июня утром енот благополучно залез на крышу.

Животное быстро стало героем постов в социальных сетях, которые наводнили фотографии и видеоролики енота с хэштегом #MPRraccoon, передает телеканал FoxNews. MPR расшифровывается как Minnesota Public Radio — это местное издание, запустившее хэштег. Raccoon переводится с английского как енот.

Более того, зверь получил персональный аккаунт в Twitter

В начале мая в интернете стало популярным видео, на котором канадские спасатели вытащили енота из канализационного люка.

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