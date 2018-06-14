Россия забила второй гол в матче с Саудовской Аравией
Полузащитник сборной России и испанского клуба «Вильярреал» Денис Черышев на 43-й минуте забил второй гол в матче-открытии чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии. Таким образом, российская команда выигрывает со счетом 2:0 после первого тайма.
Ранее на 12-й минуте встречи ворота соперника поразил полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники». Матч начался в 18:00 мск.
Перед его началом президент России Владимир Путин поприветствовал болельщиков чемпионата мира и отметил, что страна ответственно готовилась к данному событию.
ЧМ пройдет в 11 городах России и продлится до 15 июля.