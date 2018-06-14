Футболист российской сборной Дзагоев получил травму в матче ЧМ-2018

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на 24-й минуте матча открытия чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии. Встреча проходит 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Вместо Дзагоева на поле вышел крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал» Денис Черышев.

На момент написания заметки счет — 1:0 в пользу сборной России. Первый гол матча забил полузащитник клуба «Краснодар» Юрий Газинский.

Встреча России и Саудовской Аравии — первая на турнире. Мундиаль пройдет в 11 городах страны и продлится до 15 июля.