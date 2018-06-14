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Сборная России забила третий гол в матче с Саудовской Аравией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболисты сборной России забили третий гол в матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира. Автором гола стал Артем Дзюба, вышедший на замену вместо нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Автором второго гола, совершенного на 43-й минуте, стал полузащитник сборной России и испанского клуба «Вильярреал» Денис Черышев. Первый мяч на 12-й минуте встречи в ворота соперника забил полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

Дзюба является нападающим петербургского «Зенита», выступает на правах аренды за тульский «Арсенал».

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники». Матч начался в 18:00 мск.

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на 24-й минуте встречи. С высокой долей вероятности он пропустит оставшиеся матчи мундиаля.  

 
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