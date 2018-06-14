Назван предварительный диагноз получившего травму на ЧМ-2018 Дзагоева
Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму на 24-й минуте матча открытия чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии, с высокой долей вероятности пропустит оставшиеся матчи мундиаля.
«У Алана Дзагоева, предварительно, повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ», — сообщается в Twitter сборной России.
Бывший врач национальной команды Юрий Васильков сообщил, что восстановление после такой травмы займет не менее трех недель.
«Дзагоев тащил ЦСКА в сезоне, проделал много работы и сейчас получил чрезмерную нагрузку», — сказал врач журналистам ТАСС.
Чемпионат мира завершится 15 июля.