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Назван предварительный диагноз получившего травму на ЧМ-2018 Дзагоева

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму на 24-й минуте матча открытия чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии, с высокой долей вероятности пропустит оставшиеся матчи мундиаля. 

«У Алана Дзагоева, предварительно, повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ», — сообщается в Twitter сборной России.

Бывший врач национальной команды Юрий Васильков сообщил, что восстановление после такой травмы займет не менее трех недель. 

«Дзагоев тащил ЦСКА в сезоне, проделал много работы и сейчас получил чрезмерную нагрузку», — сказал врач журналистам ТАСС

Чемпионат мира завершится 15 июля. 

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