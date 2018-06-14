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Путин пожал руку принцу Саудовской Аравии после гола россиян

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Президент России Владимир Путин пожал руку принцу Саудовской Аравии Мухаммежу бен Сальман Аль Сауду после первого гола российской сборной на чемпионате мира по футболу.

Матч между сборной России и Саудовской Аравии проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Российские футболисты активно начали встречу и поразили ворота соперника уже на 12-й минуте — с передачи Александра Головина забил Юрий Газинский.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.

Сборная России, помимо матча с Саудовской Аравией, сыграют с командами Египта и Уругвая.

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