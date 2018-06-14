Путин пожал руку принцу Саудовской Аравии после гола россиян
Президент России Владимир Путин пожал руку принцу Саудовской Аравии Мухаммежу бен Сальман Аль Сауду после первого гола российской сборной на чемпионате мира по футболу.
Матч между сборной России и Саудовской Аравии проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Российские футболисты активно начали встречу и поразили ворота соперника уже на 12-й минуте — с передачи Александра Головина забил Юрий Газинский.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.
Сборная России, помимо матча с Саудовской Аравией, сыграют с командами Египта и Уругвая.