Путин обнял саудовского принца после разгромной победы сборной РФ

Президент РФ Владимир Путин, пораженный игрой сборной РФ, по завершении игры пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, а затем обнял его.

Команды России и Саудовской Аравии сыграли матч-открытие на стадионе «Лужники». Россияне всухую разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Глава государства, следивший за матчем, восхищенно разводил руками после каждого гола. Путин выглядел очень довольным, чего нельзя было сказать о наследном принце.

Когда игра закончилась, российский лидер и саудовский монарх, обменявшись поздравлениями, вместе покинули трибуну, отмечает «Интерфакс».

Стоит отметить, что перед матчем Путин пошутил, что не станет желать успехов команде противника.