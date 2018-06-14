Путин обнял саудовского принца после разгромной победы сборной РФ
Президент РФ Владимир Путин, пораженный игрой сборной РФ, по завершении игры пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, а затем обнял его.
Команды России и Саудовской Аравии сыграли матч-открытие на стадионе «Лужники». Россияне всухую разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Глава государства, следивший за матчем, восхищенно разводил руками после каждого гола. Путин выглядел очень довольным, чего нельзя было сказать о наследном принце.
Когда игра закончилась, российский лидер и саудовский монарх, обменявшись поздравлениями, вместе покинули трибуну, отмечает «Интерфакс».
Стоит отметить, что перед матчем Путин пошутил, что не станет желать успехов команде противника.