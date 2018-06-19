Россия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная России обыграла команду Египта на чемпионате мира по футболу. Вторая встреча группового этапа турнира в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

Первый гол в матче на 47-й минуте в свои ворота забил защитник египетской сборной Ахмед Фатхи. Полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество россиян на 59-й минуте матча.

Спустя две минуты нападающий Артем Дзюба довел счет до крупного. На 73-й минуте египтяне заработали пенальти, который реализовал форвард Мохаммед Салах.

Таким образом, россияне впервые в новейшей истории страны вышли в плей-офф мирового первенства. Последний раз из группы на мундиале выходила сборная СССР в 1986 году.

В заключительном матче группового раунда сборная России встретится с Уругваем. Матч пройдет 25 июня в Самаре. В плей-офф россияне встретятся с командой из группы В, где играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.

Живущий в Эрмитаже кот Ахилл ранее предсказал победу российской команды по итогам встречи.

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