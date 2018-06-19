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Экс-президент Бразилии из тюрьмы прокомментировал матчи ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Paulo Lopes
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Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий 12-летнее тюремное заключение по делу о коррупции, прокомментировал для телеэфира игру национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

Да Силва описывал свои впечатления на бумаге и отправлял заметки в редакцию, а сотрудники телеканала зачитали их в программе регионального ТВ. Согласно материалам, экс-президент остался недоволен действиями бразильской команды в игре против Швейцарии.

«Две истины были доказаны на первом этапе: Германия не является непобедимой, а из главных звезд только Криштиану Роналду доказал, что он заслуживает этого титула», — приводит слова политика ТАСС.

Матч между сборными Швейцарии и Бразилии в Ростове завершилась ничьей 1:1. В то же время команда Германии в Москве потерпела поражение от Мексики (0:1). Капитан Португалии Роналду оформил хет-трик в игре против Испании в Сочи (3:3).

Бывший глава Бразилии, помимо коррупционного дела, проходит обвиняемым еще по шести процессам. Сам Да Силва свою вину не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования консерваторов.

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