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Сборная Мексики обыграла Германию в «Лужниках»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сборная Мексики обыграла команду Германии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч прошел 17 июня на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счетом 0:1. Гол на 35-й минуте забил мексиканский нападающий Ирвинг Лосано.

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В группу F к немцам и мексиканцам попали сборные Швеции и Южной Кореи, которые свой первый матч проведут 18 июня в Нижнем Новгороде.

Следующую игру сборная Мексики проведет против Южной Кореи 23 июня в Ростове-на-Дону. Немцев 23 июня ожидает матч против сборной Швеции в Сочи.

17 июня стал известен главный судья матча между сборными России и Египта (группа А). Им станет парагваец Энрике Касерес. ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

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