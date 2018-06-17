Сборная Мексики обыграла Германию в «Лужниках»

Сборная Мексики обыграла команду Германии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч прошел 17 июня на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счетом 0:1. Гол на 35-й минуте забил мексиканский нападающий Ирвинг Лосано.

В группу F к немцам и мексиканцам попали сборные Швеции и Южной Кореи, которые свой первый матч проведут 18 июня в Нижнем Новгороде.

Следующую игру сборная Мексики проведет против Южной Кореи 23 июня в Ростове-на-Дону. Немцев 23 июня ожидает матч против сборной Швеции в Сочи.

17 июня стал известен главный судья матча между сборными России и Египта (группа А). Им станет парагваец Энрике Касерес. ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter