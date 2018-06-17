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Комментатор Уткин назвал сборную Исландии по футболу «потомками викингов–лузеров»

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Российский футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал игру сборной Исландии по футболу и заявил, что спортсмены являются «потомками викингов–лузеров», а команда в целом только мешает всем играть.

Так он оценил действия игроков сборной Исландии в игре 16 июня с командой Аргентины, комментарий Уткина можно посмотреть на его Youtube-канале.

«Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет. Вы восхищаетесь ухабом на дороге или как кто-то виртуозно разбил в гостях дорогущую хрустальную чашку?», — приводит слова комментатора телеканал «Звезда».

По мнению Уткина, футболистам сборной Исландии следует как можно быстрее собрать свои «немудрящие» вещи и отправится к вулканам, на которые они пытаются походить.

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Во втором тайме при счете 1:1 форвард аргентинцев Лионель Месси не забил пенальти. 

Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший момент третьего игрового дня чемпионата мира, проходящего в России: им признан гол нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона в ворота сборной Аргентины в матче группового этапа ЧМ-2018.

Турнир проходит в 11 городах РФ. Он завершится 15 июля.

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