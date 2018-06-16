Сборная Дании переиграла Перу в матче ЧМ-2018
Сборная Дания выиграла у команды Перу в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча прошла 16 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 0:1.
Юссуф Поульсен на 59-й минуте заставил капитулировать перуанского вратаря после выхода один на один.
На 45-й минуте матча вратарь датчан Каспер Шмейхель отразил пенальти. Главный судья не сразу указал на точку, решив воспользоваться системой видеоповтора.
ЧМ-2018 по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.
В другом матче группы С сборная Франции переиграла Австралию со счетом 2:1.
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