Сборная Дании переиграла Перу в матче ЧМ-2018

Сборная Дания выиграла у команды Перу в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла 16 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 0:1.

Юссуф Поульсен на 59-й минуте заставил капитулировать перуанского вратаря после выхода один на один.

На 45-й минуте матча вратарь датчан Каспер Шмейхель отразил пенальти. Главный судья не сразу указал на точку, решив воспользоваться системой видеоповтора.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

В другом матче группы С сборная Франции переиграла Австралию со счетом 2:1.

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