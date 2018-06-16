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Сборная Аргентины не смогла победить Исландию на стадионе «Спартак»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

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Встреча прошла 16 июня на стадионе «Спартак» в Москве и завершилась со счетом 1:1. За аргентинцев на 19-й минуте забил Серхио Агуэро. Исландцы быстро отыгрались, ответив голом Альфреда Финнбогасона на 23-й минуте.

Во втором тайме при счете 1:1 форвард аргентинцев Лионель Месси не забил пенальти.

Следующую игру сборная Аргентины проведет против команды Хорватии 21 июня в Нижнем Новгороде. Исландцы сыграют против Нигерии 22 июня в Волгограде.

11 июня сообщалось, что Месси не исключил завершения карьеры в сборной после чемпионата.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

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