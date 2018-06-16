Исландцы устроили перформанс в «Зарядье» в преддверии игры с Аргентиной

Футбольные болельщики сборной Исландии собрались утром 16 июня в московском парке «Зарядье», чтобы отметить старт родной команды на чемпионате мира в России.

Свой первый матч исландцы проведут против сборной Аргентины 16 июня в 16:00 на стадионе «Спартак».

В «Зарядье» перед зрителями выступит исландский музыкант Фридрик Дор. Исландские фанаты перед матчем с Аргентиной отрепетировали под бой барабанов хлопки в ладоши и грозный клич викингов: «Ху!».

В марте стало известно, что власти Исландии отказались приезжать в Россию на чемпионат мира по футболу в связи с «делом Скрипаля».

11 июня сообщалось, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не исключил завершения карьеры в сборной после чемпионата ЧМ-2018.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля.