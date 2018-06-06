Исландия возглавила рейтинг миролюбивых стран

Исландия заняла первое место в «Глобальном индексе миролюбия». В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. Соответствующий рейтинг из 163 государств опубликовал международный Институт экономики и мира.

Из стран Совета Безопасности ООН Великобритания оказалась на 57-й строчке, Франция — на 61, Китай — на 112, США — на 121, Россия — на 154.

Замкнула список Сирийская Арабская Республика, над ней расположились Афганистан и Южный Судан. Украина в этом рейтинге поднялась на две позиции, заняв 152-е место.

Список составлялся на основе 23 различных индикаторов, среди которых количество внешних и внутренних войн, отношение с соседними государствами, неустойчивость политической системы, процент военных расходов от ВВП, а также импорт и экспорт вооружения. Его авторы отмечают, что сегодня ситуация на планете наименее мирная за последнее десятилетие, ущерб от насилия в 2017 году составил $14,8 трлн.

В 2017 году вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower.