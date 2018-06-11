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Месси задумался о завершении карьеры в сборной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не исключил, что может завершить карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года. 

«Это зависит от того, как мы сыграем и как все сложится для нас», – цитирует футболиста издание Sport.

Месси отметил, что поражения в трех финалах осложнили отношения с аргентинской прессой, которая по-другому смотрит на значимость выхода в финал.

«Выйти туда непросто, нужно ценить это», — заявил он.

9 июня сборная Аргентины по футболу прилетела на чемпионат мира в Россию. На мировом первенстве команда сыграет со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.

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