Начо против мачо

Второй день чемпионата мира запомнился незабываемой битвой Португалии с Испанией. Ее главными героями стали игроки «Реала»: защитник Начо и нападающий Криштиану Роналду. Подробности — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Отныне и навсегда

Такие матчи, как Португалия–Испания не просто остаются в истории чемпионатов мира. Они входят туда отдельной главой, с красочными иллюстрациями на целые развороты, восторженными эпитетами очевидцев. А через годы в переизданиях этой самой истории — еще и воспоминаниями-откровениями участников. И уже ни один рейтинг незабываемых футбольных битв без той, что состоялась 15 июня 2018 года в Сочи, не обойдется.

Другое дело, что такие схватки обычно случаются — и оттого сильнее врезаются в память — на стадии плей-офф. Когда соперники уже расцарапаны и в синяках или горделивые от череды успехов. Когда у них уже есть в пассиве невозвратный багаж потерь, очковых и кадровых, и солидного размера кучка пепла от сожженных нервов. Иначе говоря, когда азарт спортивной борьбы превосходит турнирные расчеты, а отступать некуда и ждать нечего — на то он и плей-офф. Вот тогда и происходят подобные 3:3 или нечто похожее, легендарное, на десятилетия, а может, и на века.

португалия испания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Но Португалии и Испании некуда было отступать прямо сейчас. Слишком уж принципиальное у них соперничество, ожесточенное и непримиримое. Своего рода «пиренейское дерби». Да и мало ли, как сложатся дела у других соперников по группе, у Марокко с Ираном? В футбол они, как показала встреча в Санкт-Петербурге, играют очень неплохо и вполне способны испортить фаворитам не только настроение, но и турнирную судьбу. Выходить против них с «баранкой» после первого тура было бы крайне опасно.

Испанская грусть

Казалось, всё против испанцев. Словно в отместку за Салаха, выбитого из колеи Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, футбольные боги тогда же навлекли беду на Испанию — не стали уберегать от травмы Карвахаля. Правого защитника сборной Испании, причем основного, незаменимого. Чья основная функция на групповом этапе чемпионата мира сводилась к противостоянию левому краю португальского нападения. По имени Криштиану Роналду.

Главному тренеру «Красной фурии» Хулену Лопетеги пришлось на ходу решать острую проблему. Он включил в заявку сразу четверых игроков, способных более-менее сносно закрыть правый фланг обороны, даже успел наиграть их всех в контрольных матчах и определиться с тем, кто из них выйдет против Роналду. Но применить задумку ему не дали. За два дня до матча в расположении испанской сборной взорвалась медиабомба: Лопетеги был отправлен в отставку за то, что подписал контракт с «Реалом».

Лопетеги Тренер Хулен Лопетеги Фото: REUTERS/Juan Medina

Руководство федерации сочло в этом многослойный конфликт интересов. Между клубами — «Реалом» и «Барселоной», представленными в сборной почти поровну. Между личными и общественными интересами — дескать, вместо подготовки команды к чемпионату мира тренер занимался дальнейшим трудоустройством. Наконец, между амбициями и планами: раз Лопетеги так торопился с подписанием соглашения, значит, не верил, что сборная успешно выступит в России?!

По принципу новой метлы

Вместо Лопетеги спешно призвали Фернандо Йерро, контролировавшего сборную в должности директора, но еще не практиковавшего как тренер на высоком уровне. Разумеется, Йерро не мог отбросить все наработки предшественника и за два дня сочинить новую концепцию — каким бы замечательным футболистом в прошлом он ни был. И все-таки в ключевом вопросе он рассудил по-своему. Лопетеги наигрывал справа, прежде всего Одриосолу из Сан-Себастьяна. Йерро решил поставить туда Начо, одноклубника Роналду.

Почему Начо не вышел бы на этой позиции при прежнем тренере, стало ясно уже на первых минутах. Он успел лишь неловко дрыгнуть ногой в сторону лучшего футболиста мира, пронесшегося мимо него по штрафной, — и принципиальная игра началась для Испании со счета 0:1. Потом защитник терял форварда в контратаках и при его перемещениях с фланга в центр, а на излете первого тайма не помешал тому пробить с линии штрафной. В том моменте, правда, он виноват намного меньше, чем незадачливый Де Хеа, и всё же…

Начо Красивый гол испанца Начо на 58-й минуте встречи Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Возможно, Йерро рассчитывал, что Начо, убегая помогать атаке, будет там оставаться в одиночестве, потому что Роналду не станет за ним возвращаться. Так оно, собственно, и вышло во втором тайме, когда испанец ударом сумасшедшей силы вколотил мяч в сетку от дальней штанги. Но получилось-то всё равно не в пользу Испании.

А ведь матч этот она, учитывая весьма посредственную игру и ошибки португальцев, обязана была выигрывать. И, может быть, даже разгромно. Причем Йерро здесь был бы совсем ни при чем, ведь игру испанцам два года ставил нынешний изгнанник Лопетеги. Учил их проводить стремительные контратаки с выводом в прорыв Диего Косты и разыгрывать стандарты так, чтобы заносить мячи в сетку с ленточки. Теперь он будет делать то же самое в «Реале». А Йерро пока еще ничего никому не доказал.

Настоящий Забивака

В слабостях чемпионов Европы тоже виноват тренер. Фернанду Сантуш давно заработал репутацию мудрого стратега. Он дважды выводил в плей-офф серую и унылую Грецию, а Португалию возвел на европейский трон прежде всего благодаря тактическим решениям и глубокому прочтению игры до и во время матчей. Но в этот раз ему то ли самообладание изменило, то ли здравый смысл… Кто знает?

На острие атаки зачем-то появился — и выглядел худшим форвардом чемпионата по итогам первых двух дней — Гедеш. Хотя уже несколько лет впереди играет — и отлично играет! — Андре Силва, с которым прекрасно взаимодействуют партнеры по сборной. В центральной зоне не оказалось живчика Жоау Мариу, способного разрушать испанские треугольники и накрывать очень быстро пасующих и разбирающихся в ситуации полузащитников. Что нашло на Сантуша, вряд ли он и сам сможет толком объяснить. Но если бы не Роналду, перекладина и Де Хеа, лежать сейчас Португалии в нокауте рядом с Саудовской Аравией.

роналдо Криштиану Роналду Фото: REUTERS/Murad Sezer

Но Роналду! Ох, Роналду! Бесподобный футболист. Вот кто настоящий Забивака ЧМ-2018! Из ничего, на ровном месте он выковырял три гола. И кто скажет теперь, что «Золотые мячи» ему присуждают несправедливо? А Криштиану заодно вошел и в «могучую кучку» легенд, забивавших на четырех чемпионатах мира. Там вместе с ним Пеле, Уве Зеелер и Мирослав Клозе. Великие люди. Как и Роналду.

Скучно, но полезно

Матч египтян и уругвайцев, следующих соперников сборной России, после умопомрачительного футбола в Сочи окончательно ушел в тень. Он и получился скучноватым, с редкими атакующими всплесками Уругвая, который полтора часа изнывал от натуги, пытаясь разрезать бисквит египетской обороны. Два роскошных момента упустил Суарес: пробил в упор рядом со штангой, а после выхода один на один с вратарем забыл ударить. Кавани выстрелил со штрафного в штангу, а с игры — в голову защитнику и в руки вратарю. Да на последних минутах делами нападающих решил заняться защитник Хименес, отлично преуспевавший и по основному роду деятельности. Пришел на подачу углового и вогнал мяч в ворота головой. Больше и вспомнить нечего.

Суарес Луис Суарес Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

В общем-то по этой игре стало понятно, что нужно делать сборной России, чтобы справиться с ними обоими. Египтян выманивать из защитной скорлупы, заставлять их владеть мячом, а не промышлять контратаками, к которым они склонны. В этой обстановке Египет будет подолгу раскатывать мяч в середине поля, где его нужно отнимать, прессингуя — и самим мчаться в быстрый прорыв. Поэтому впереди, скорей всего, опять сыграет Смолов, а на краю с первых минут Черышев.

Уругвайцам, наоборот, нельзя позволять вольницу. Они не любят, когда их ограничивают, давят, толкают и к воротам не пускают — начинают суетиться и выходить из себя. Тут-то их, взбешенных, и можно взять, что называется, тепленькими. Опять же на контратаках: позиционным нападением Година и Хименеса не проймешь. Правда, может сложиться так (и хотелось бы, чтоб так сложилось!), что этот матч будет не за выход в плей-офф, а за выбор соперника в 1/8 финала. Тогда всё проще, и не надо городить тактических огородов. Вернее, надо, но на будущее — проверить, наиграть, закрепить. В общем, после матча с Египтом станет видно, с чем выходить на Уругвай.

Очередь Лео

Сегодня на чемпионате самый тяжелый день для футболофилов: четыре последовательных и притом равноценных матча. Особо выделяется второй по счету, в московском районе Тушино, где следом за Роналду собирается дать концерт Лео Месси. Мешать ему и Аргентине намерена Исландия, которая завоевала сердца болельщиков два года назад на Евро-2016. Сегодня эти самые сердца наверняка будут разрываться между гением и вдохновением.

месси Лионель Месси Фото: REUTERS/Albert Gea

Похожий барьер на старте и у французов: в Казани навстречу Гризманну, Погбе, Мбаппе тоже выйдут островитяне — австралийцы. У них есть свой герой — 38-летний Тим Кэхилл вслед за Роналду может отличиться на четвертом чемпионате. Затем лихорадка Кубка мира доберется до экзотического в футбольном отношении Саранска. Здесь сойдутся лед и пламень — датчане, ведомые замечательным Эриксеном, и перуанцы, в рядах которых намерен блеснуть совсем не чужой нам Фарфан.

И на десерт — самый поздний матч всего чемпионата, начинающийся в 22:00 по московскому времени. В Калининграде сразятся стареющая, но запредельно звездная Хорватия (Модрич, Ракитич, Манджукич и много кто еще) и дерзкая, но немного легковесная Нигерия. Интересно, встретятся ли сегодня на поле почетный «железнодорожник» Чорлука и демобилизованный красноармеец Муса?

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