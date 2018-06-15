Роналду забил второй гол в матче с Испанией на чемпионате мира

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Испанией. Счет игры по итогам первого тайма — 2:1 в пользу португальской сборной.

Первый гол Роналду забил уже на 3-й минуте матча. Позже сборная Испании сравняла счет — на 24-й минуте отличился Диего Коста. Второй гол в ворота испанцев Роналду отправил на 45-й минуте.

Игра началась в 21:00 мск на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее 15 июня стало известно, что Роналду получил два года лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.