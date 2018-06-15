Парадный вход

Обложка чемпионата мира в России получилась необыкновенно нарядной: наша команда увенчала открытие футбольной фиесты неожиданной сокрушительной победой над Саудовской Аравией — 5:0. Подробности — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленного специально для портала iz.ru

Сборная России — удивительная и ни на кого не похожая. Теперь это можно признать неоспоримым, медицинским фактом. Чем меньше мы в нее верим, тем большего она может добиться. Ну кто бы мог подумать, что наша команда не просто победит аравийцев (сомнения были даже в этом), а буквально уничтожит?! Пятью прекрасными голами на любой вкус — и четкой игрой в обороне, которая оставила Игоря Акинфеева безработным.

Несобранная сборная

Вот так всегда. Почему-то нашей команде для того, чтобы побеждать и радовать, обязательно надо перед тем растоптать доверие и потерять всяческое уважение. Всякий раз, когда она отправлялась на большой турнир в ореоле радужных ожиданий, с нимбом обольстительных надежд, всё заканчивалось очень печально — и досрочно. Задом наперед: EURO-2016 — раз. ЧМ-2014 — два. EURO-2012 — три. ЧМ-2002 — четыре. EURO-96 — пять. EURO-92 — шесть. Все они начинались вожделенными мечтами, сопровождались далеко идущими расчетами и уводили в тупик. Зато на EURO-2008, перед началом которого в команду перестали верить даже неисправимые оптимисты, она всем врагам назло взяла да и взлетела на пьедестал.

евро 2008 Вратарь сборной Голландии Эдвин ван дер Сар и игрок сборной России Сергей Семак (слева направо) в матче 1/4 финала ЕВРО-2008 между сборными Голландии и России, который закончился со счетом 1:3 Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

А отборочный турнир EURO-2000! Начав с трех поражений и вроде бы похоронив все свои шансы, выиграла затем шесть раз подряд. В том числе у чемпионов мира французов на их парижском поле (тоже, само собой, нежданно-негаданно). И чуть-чуть не финишировала первой!

Да, конечно, были еще два чемпионата — мира в 1994-м и Европы в 2004-м. Но в те времена сборная у нас была несобранная, нездоровая, а в соперниках — будущий чемпион и один из призеров. Поэтому верь в нее тогда, не верь, всё равно ничего не добилась бы. Только и на этих турнирах случалось ей опровергать скептиков. 24 года назад, когда все уже махнули на команду рукой, она оглушила мир разгромом Камеруна — 6:1 и небывалым достижением Олега Саленко, забившего 5 мячей. А через десять лет, потеряв все шансы на выход из группы, убедительно одолела Грецию, которая ни до, ни после не потеряла ни одного очка и завоевала чемпионский титул.

5:0 оставьте внукам

Что тут скажешь? Это — Россия. Которую ни умом не измерить, ни аршином не понять. Может быть — для ее же блага, между прочим! — перед следующим матчем с Египтом, да и вообще на этом турнире, тоже не надо ни что надеяться? Поменять вектор: критиковать до, а хвалить после. Не наоборот, как обычно бывало. А то сейчас перехвалим — потом не расхлебаем.

Чемпионат мира, впрочем, и не позволяет никогда думать, будто успех в одной игре что-нибудь значит и дает, кроме удовольствия. Известны десятки случаев, и самый подходящий — Венгрия в 1982 году. Она наколотила на старте Сальвадору аж 10 голов, но в следующий этап всё равно не попала, потому что больше ни разу не выиграла. Вот и нашей сборной теперь нужно позабыть о саудитах, отложив приятные воспоминания о встрече с ними на будущее. И сосредоточенно готовиться к тому, что египтяне, для которых пять ее голов тоже стали шоком, будут теперь крайне осторожны и аккуратны. Обыграть их только лишь на классе, эпизодами, как аравийцев, не получится.

Черышев Денис Черышев (Россия) радуется забитому мячу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

А матч открытия, приходится признать, был соткан из эпизодов. И очень долго производил гнетущее впечатление. До второго мяча, забитого Черышевым ловко и вовремя — перед самым перерывом, чтобы соперник потом 15 минут горевал или скрежетал зубами в четырех стенах, не имея возможности сразу дать сдачи, и сжигал этим нетерпением энергию и нервы, — шла почти равноценная и, скажем прямо, невысокого уровня игра. Не дотягивавшая даже до пятерочки по 10-балльной шкале.

Волнение вызвало волну

На первых минутах россиян бил мандраж. Они никак не могли почувствовать себя хозяевами — ни поля, ни положения. Пока не удалась контратака, которую разогнали Головин и Дзагоев, с переводом мяча слева направо и забеганием Фернандеса, пусть и незаконченная, прерванная аравийцами. После этого сборная России наконец-то перестала суетиться. Правда, не вся: Зобнин только после перерыва обрел себя, а Смолов вообще постоянно терял и дарил соперникам мячи на ровном месте. Не лучший матч провели и Жирков с Самедовым.

Газинский Игрок сборной России Юрий Газинский в матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2018 между сборными командами России и Саудовской Аравии Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Но остальные, было видно, выдохнули, отбросили стартовое волнение. И сразу родился гол. Отбитую подачу с углового Головин вторым темпом вернул к воротам, где Газинский перетолкал защитника и пробил головой мимо вратаря. Вышло незатейливо, по-простецки, но какой же важный был этот гол — во всех отношениях. После него и Головин расцвел, начал «возить» аравийцев и раздавать прекрасные передачи, и Газинский, войдя в историю первым голом чемпионата, распрямил плечи, и Кутепов стал непривычно хорош в обороне.

Поймал эту волну и вышедший вместо Дзагоева (обидная, досаднейшая потеря!) Черышев. Правда, играл Денис не лучше Смолова — так же претенциозно, с апломбом и с такими же кляксами. Зато ему дважды удалось отличиться, и оба раза это было исполнено блестяще. В первом случае он поддел мяч на приеме, и два соперника, пытавшиеся ему помешать, проскочили мимо. А уже на исходе матча, словно на бис, резаным ударом по уходящей дуге Черышев вогнал мяч в дальний верхний угол.

Черчесов стал плеймейкером

Лидером сборной стал Головин, который идеальным ударом со штрафного поставил точку в матче, а с его подачи забил головой еще и Дзюба, чей выход вместо Смолова кардинально усилил атаку. Приз лучшему игроку от спонсора за два голевых фокуса получил Черышев. Но героем вечера оказался и Станислав Черчесов.

Все голы забили футболисты, которым он персонально что-то доверил. Дзюбу и Черышева, как уже сказано, выпустил на замену усилить их позиции. Головину доверил нити игры, переведя в центр, когда выбыл из строя Дзагоев. Неочевидным было и появление в стартовом составе Газинского: более вероятным кандидатом казался Кузяев. Но Черчесов и его штаб и здесь угадали — или, скорее, правильно рассудили.

Черчесов Артем Дзюба с тренером сборной России Станиславом Черчесовым Фото: REUTERS/Carl Recine

Пока еще рано говорить, что главный тренер сборной утер носы своим недоброжелателям. Выигран-то всего один матч, и тот ничего еще не решающий. Но хорошо уже, что большинство из них после 5:0 на время прикусят языки. Наставников у нас перед стартом гнобили часто. В свое время доставалось и Романцеву, и Капелло, и Хиддинку с Адвокатом. Но в случае с Черчесовым околофутбольная общественность в излюбленной ею огульной и хамской критике переплюнула саму себя.

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Кто следующий?

Сегодня чемпионат начнет набирать ход: состоятся сразу три матча в трех городах. Премьерный показ доверили Екатеринбургу, и город этим очень гордится. Ведь столичным «Лужникам» не привыкать к крупным спортивным событиям, зато для остальной России турнир откроется как раз в столице Среднего Урала. Там сыграют наши конкуренты — Египет и Уругвай.

екатеринбург арена Волонтеры у стадиона «Екатеринбург-Арена» Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Египтяне заверяют, что Мохаммед Салах, травмированный в финале Лиги чемпионов, уже полностью восстановился и рвется в бой. Как сказал главный тренер аргентинец Эктор Купер, всё зависит от самого Мо: если он скажет в день игры, что выйдет на поле, — значит, выйдет. И постарается затмить так же, как он это делал на протяжении всего клубного сезона, главных уругвайских звезд — Суареса и Кавани.

Звездный парад пройдет и в Сочи, где чемпион Европы Португалия во главе с Криштиану Роналду сразится с экс-чемпионом мира и Европы Испанией Андреса Иньесты и Серхио Рамоса.

Еще два дня назад новости об этом матче оставались в тени состояния здоровья Салаха. Но в среду в Краснодаре, где в коттеджах знаменитой теперь уже на весь мир Академии квартируют испанцы, разразился гром. Главный тренер сборной Хулен Лопетеги был уволен за то, что, по мнению федерации футбола, «поставил личное выше государственного». А именно — в дни подготовки к ЧМ провел переговоры и подписал контракт с «Реалом». Его место занял Фернандо Йерро, знаменитый в прошлом игрок, но черт его знает, какой тренер. Вот сегодня и посмотрим, какой.

Клином между этими матчами воткнется другая игра группы В — в Санкт-Петербурге между Марокко и Ираном. Отныне наш интерес к событиям в этом квартете повышенный. Тайком каждый из нас всё равно помышляет о плей-офф, а там именно «бэшки» сойдутся с «ашками», среди которых и сборная России. Как знать, не окажутся ли передряги в испанских рядах губительными для их перспектив и не в матче ли марокканцев с иранцами определится теневой фаворит в борьбе за второе место. По крайней мере, в таком ракурсе этот непримечательный с виду матч подает себя многообещающе. А что из всего этого получится, обсудим по итогам дня.

Смотрите текстовую трансляцию матча Португалия–Испания на сайте «Спорт-Экспресс».