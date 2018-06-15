Из спортивно-политического азарта

Чемпионат мира по футболу, стартовавший 14 июня, обещает собрать в России внушительное число мировых лидеров. Причем если одни едут в нашу страну из чисто спортивного интереса — болеть за свои сборные, то другие нацелены на политические контакты с российским руководством в кулуарах турнирных мероприятий.

Одной из самых знаковых фигур, которые прибудут на ЧМ-2018, станет генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. По данным El Nacional, он прилетит в Россию на следующей неделе и расписание его визита будет весьма насыщенным. У генсекретаря ООН, как утверждает газета, запланированы встречи с российским лидером Владимиром Путиным, главой МИДа Сергеем Лавровым и патриархом Кириллом. В удовольствии проникнуться духом футбола глава международной организации себе также не откажет — он собирается посетить матч сборной Португалии с командой Марокко.

На играх португальской сборной появятся и другие высокопоставленные гости. Как сообщил «Известиям» посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру, один из трех матчей с участием национальной команды обязательно посетит президент страны Марселу Ребелу ди Соза. Ранее глава португальского МИДа заверял «РИА-Новости», что в Москву также приедут председатель парламента и премьер-министр Португалии.

Некоторые мировые лидеры приехали в Россию уже в среду. Как сообщила пресс-служба президента РФ, 13 июня Владимир Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, с президентами Руанды Полем Кагаме и Боливии Эво Моралесом, а также с премьерами Ливана Саадом Харири и Армении Николом Пашиняном.

В четверг, в первый день мундиаля, Владимир Путин принял еще одного гостя — главу президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама. В свете недавнего саммита лидеров Северной Кореи и США и ожидаемого осенью визита в Россию руководителя КНДР Ким Чен Ына говорили стороны не о футболе. Спортивная тематика явно не будет заглавной и на встрече Владимира Путина с лидером Южной Кореи (которая в ЧМ, в отличие от Северной, участвует) Мун Чжэ Ином, приезжающим в РФ с трехдневным визитом 21 июня.

А вот повестка дня другого заграничного гостя — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда — включала в себя не только политические вопросы. Он смог как встретиться с российским президентом, так и посетить вместе с ним вчерашний матч саудовской футбольной сборной против российской команды.

Пользуясь предоставленным ЧМ случаем, в Россию приедут и лидеры государств постсоветского пространства, включая глав Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а также главы Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, ждут в Москве и президентов Панамы и Парагвая.

Не исключено, что список латиноамериканских лидеров, которые побывают на спортивном празднике в России, пополнится президентом Бразилии Мишелем Темером — помимо любви к футболу, обе страны объединяет членство в БРИКС. Визит бразильского лидера официально не подтверждался, однако сам он не раз говорил, что принял приглашение Владимира Путина посетить ЧМ-2018.

Мауро Макри, президент еще одной футбольной державы — Аргентины — также должен был стать гостем чемпионата, но был вынужден отменить поездку из-за экономического кризиса в стране.

Не исключено, что в период ЧМ, который продлится до 15 июля, в России может побывать и канцлер Германии Ангела Меркель, известная своими симпатиями к этому виду спорта. Например, в 2014 году она дважды прилетала в Бразилию на матчи немецкой сборной. Говоря про свое возможное присутствие на ЧМ-2018, Ангела Меркель заявляла, что не видит причин отказываться от поездки на спортивное мероприятие. Желание приехать поболеть за своих выражал и нынешний хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон — правда, с оговоркой, что в Россию он приедет в случае выхода французской сборной в полуфинал.

Еще одним визитером из Евросоюза будет глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс — он прилетает в Москву по личному приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Кроме того, по данным бельгийской Le Soir, на одном из матчей национальной сборной планирует появиться и бельгийский король Филипп. Президент Швейцарии Ален Берсе собирается приехать в Ростов-на-Дону в воскресенье, когда швейцарцы будут играть против команды Бразилии. Зрителем следующего матча с участием бразильской сборной — уже против сербов — 27 июня станет президент Республики Сербской (одна из двух составных частей Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Кроме того, эту встречу намерен посетить глава МИД Сербии Ивица Дачич, сообщил «Известиям» источник в сербских дипломатических кругах. Другой собеседник не исключил и приезд на один из матчей национальной сборной президента страны Александра Вучича.

Разумеется, нашлись и политики, которые отказались ехать на мундиаль по сугубо политическим причинам. Прежде всего речь идет о Великобритании, которая объявила бойкот ЧМ-2018 вслед за раскрученным ее же властями «делом Скрипалей». Одной из первых призыв игнорировать спортивное событие на территории России поддержала Исландия. О бойкоте задумывались и в таких странах, как Швеция, Дания и Польша, однако никаких официальных заявлений на этот счет не последовало.

К слову, во вторник Копенгаген объявил, что представлять правительство Дании в РФ будет министр культуры Метте Бок — она посетит заключительный матч команды Дании на групповом этапе против сборной Франции 26 июня.