Сербский посол пожелал успехов сборной России

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич в беседе с «Известиями» пожелал успехов сборной России по футболу на ЧМ-2018 и выразил надежду, что сербская национальная команда дойдет как минимум до 1/4 финала мундиаля. По его словам, футболисты сборной Сербии и их болельщики чувствуют себя в России «как дома», что говорит о самом высоком уровне организации турнира и российского гостеприимства.

— Для меня это особенный турнир, ведь Сербия отобралась в финальную стадию чемпионата мира. Буду болеть за нашу команду и надеюсь, наши футболисты хорошо подготовились к турниру и смогут пройти в четвертьфинал, а может, и дальше. Но я хочу пожелать успехов и российской сборной, — сказал «Известиям» Славенко Терзич.

По мнению дипломата, организовать турнир подобного масштаба — непростая задача. И хотя ЧМ-2018 только стартовал, уже сейчас можно поздравить Россию с великолепной организацией всеобщего спортивного мероприятия.

— В Москве и других городах царит праздничная атмосфера, чувствуется прекрасное настроение у людей, которые не скрывают своих улыбок. То, что уже происходит и будет происходить в эти дни в России, — великое не только спортивное, но и культурное, и общественное событие, — считает сербский посол.

Он отметил, что специально на открытие чемпионата в Москву приехал министр молодежи и спорта Сербии Ваня Удовичич — известный ватерполист, чемпион мира и Европы по водному поло.

Дипломат уверен, что не стоит примешивать к спортивному празднику политику, как пытаются делать некоторые страны.

— Я неоднократно повторял, что не нужно смешивать политику и спорт. Все спортивные мероприятия должны быть пропитаны дружелюбием и открытостью. Россия вновь показала миру свою открытую душу. И то, как организован турнир, как принимают гостей, является доказательством того, что Россия — настоящий сторонник спортивного духа и спортивных традиций, — резюмировал Славенко Терзич.

Первая игра чемпионата мира по футболу Россия – Саудовская Аравия завершилась со счетом 5:0 в пользу нашей сборной.