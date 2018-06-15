Песков объяснил жест Путина в адрес принца Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил эмоциями жест главы государства во время просмотра с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом матча открытия чемпионата мира – 2018.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — цитирует Пескова «Газета.ру».

Во время матча Путин после каждого гола российской команды разводил руками и улыбался, а после завершения матча обнял Аль Сауда.

Первая игра мундиаля прошла 14 июня на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии и закончилась победой россиян со счетом 5:0.