Прямой эфир
Сюжет:

Песков объяснил жест Путина в адрес принца Саудовской Аравии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил эмоциями жест главы государства во время просмотра с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом матча открытия чемпионата мира – 2018.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — цитирует Пескова «Газета.ру».

Во время матча Путин после каждого гола российской команды разводил руками и улыбался, а после завершения матча обнял Аль Сауда.

Первая игра мундиаля прошла 14 июня на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии и закончилась победой россиян со счетом 5:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матч открытия ЧМ в «Лужниках» посетили более 78 тыс. человек
Назван лучший футболист по итогам первого матча чемпионата мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017