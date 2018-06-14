Матч открытия ЧМ в «Лужниках» посетили более 78 тыс. человек

Более 78 тыс. зрителей посетили первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА). Всего вместимость «Лужников» составляет 81 тыс. зрителей.

Рекордным по посещаемости стал финальный матч мундиаля 1950 года в Рио-де-Жанейро, его посетили почти 174 тыс. человек.

14 июня на матче открытия ЧМ сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. В ходе встречи дублем отметился Денис Черышев, также мяч в ворота противника забросили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Следующий матч пройдет 15 июня между сборными Египта и Уругвая.