Воислав Шешель предсказал победу России в первом матче ЧМ со счетом 5:0

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель предсказал победу сборной России в матче-открытии чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Сербский политик сделал прогноз в ночь на 14 июня, написав об этом в своем микроблоге Twitter.

Сутра 🇷🇺-🇸🇦 5:0 — VOJISLAV SESELJ (@seselj_vojislav) June 13, 2018

Сборная России одержала уверенную победу со счетом 5:0. Дублем в матче отметился Денис Черышев, по голу забили Александр Головин, Юрий Газинский и Артем Дзюба. После матча Шешель напомнил подписчикам о своем прогнозе и посоветовал никогда не сомневаться в нем.

Воислав Шешель обвинялся в преступлениях против человечности, против несербского населения Хорватии, Боснии и Герцеговины и сербского края Воеводина, а также в нарушении законов и обычаев войны, совершенных в ходе военных конфликтов с 1991 по 1993 год на территории бывшей Югославии.

Сербский политик добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) 24 февраля 2003 года и провел в следственном изоляторе трибунала в общей сложности почти 12 лет.

В апреле 2018 году его приговорили к 10 годам лишения свободы, засчитав срок, проведенный в заключении с 14 февраля 2003 года.