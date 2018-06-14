В московских «Лужниках» состоялась торжественная церемония открытия 21-го чемпионата мира по футболу. Старт грандиозному спортивному празднику дали президент РФ Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Красочное шоу, прошедшее на поле перед началом стартового матча между сборными России и Саудовской Аравии, смогли увидеть более 78 тыс. зрителей из разных стран мира. Открывая турнир, российский лидер пожелал всем командам успеха, а их болельщикам — незабываемых впечатлений.

Выступая перед переполненными трибунами, Владимир Путин отметил, что столь грандиозное спортивное событие, как чемпионат мира по футболу, проходит в России впервые.

— И мы искренне рады этому. В нашей стране футбол не просто самый массовый вид спорта, — сказал глава государства. — Футбол у нас по-настоящему любят. И эта любовь, что называется, с первого взгляда, с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году.

Преданными поклонниками футбола сегодня являются миллиарды людей на всей планете, подчеркнул президент.

— И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех любовь к футболу объединяет в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре. И потому все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга, — заявил российский лидер.

Именно в этом единстве, над которым не властны различия в языках, идеологии или вере, и заключается великая сила футбола и спорта в целом, сказал Владимир Путин.

— Наша задача — сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами, — подчеркнул российский лидер, поздравляя дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем выступлении поблагодарил Россию за прекрасную организацию турнира.

— С сегодняшнего дня и на месяц футбол завоевывает Россию, а из России футбол завоевывает весь мир. Наслаждайтесь самым большим праздником на земле, — призвал он. — Спасибо, президент Путин! Спасибо, Москва! Спасибо, Россия!

Ничего, кроме радости

Болельщики стали собираться вокруг станций метро «Спортивная», «Воробьёвы горы» и МЦК «Лужники» еще за три часа до начала матча. Парк вокруг «Лужников» наводнили цвета сборных России и Саудовской Аравии, а также команды Аргентины, которой уже в субботу предстоит встретиться в Москве с соперниками из Исландии.

Участниками красочной церемонии открытия стали легендарный бразильский футболист Роналдо, знаменитый британский певец Робби Уильямс и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина. Часть своих хитов артист из Британии исполнил сольно, а часть – дуэтом с Аидой Гарифуллиной.

Открытие чемпионата собрало и множество высокопоставленных представителей разных стран мира. Вместе с Владимиром Путиным и Джанни Инфантино за церемонией наблюдали главы государств и правительств Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и бывший президент Франции Николя Саркози.

— Для меня сегодняшнее событие – это радость, – заявил «Известиям» председатель "Внешэкономбанка" Игорь Шувалов, до декабря 2016 года возглавлявший координационный совет по подготовке к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017. — Это радость и большой праздник для России и всего мира. Главное для нашей страны – достойно принять чемпионат мира. Уверен, что у всех нас это получится. А дальше будет крайне важно воспользоваться тем наследием, которое оставит стране это событие. Надеюсь, через 10-15 лет наши игроки станут лучшими футболистами в мире.

Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, в конце мая покинувший пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), но оставшийся его почётным президентом, также отметил важность чемпионата мира для развития страны.

— Ничего, кроме радости, я сейчас не испытываю, — поделился с «Известиями» Александр Жуков. — Наша страна, наши болельщики долго ждали этого события, готовились к нему. С момента получения Россией права проведения чемпионата мира прошло семь с половиной лет. За это время проделана колоссальная работа. Думаю, гости мирового первенства уже оценили по достоинству наше гостеприимство и ещё больше оценят его в процессе турнира. Который, надеюсь, будет не последним событием такого масштаба для России. С такой инфраструктурой и с таким опытом организации чемпионата мира мы в дальнейшем можем принять у себя не одно серьёзное соревнование.

Случилось то, чего наши болельщики ждали 100 лет, подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

— Приятно, что центром чемпионата мира стал легендарный стадион, наполненный историей, — заявил он «Известиям». – «Лужники» преобразились, как и Москва, и вся страна. Самое главное, что наследие турнира навсегда останется у нас – его не разворуют и не спрячут в офшоры. Наши дети будут играть на этих полях.

Болельщики С такой группой поддержки сборной Колумбии грех будет не продемонстрировать на чемпионате достойный результат Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Болельщики Ожидается, что только в Москву во время чемпионата приедет около 1 млн гостей — это болельщики, волонтеры, организаторы, спортсмены и их сопровождающие Фото: ТАСС/Михаил Почуев Болельщики Накануне, 13 июня, многие из иностранных любителей футбола собрались в центре города. Вот, например, болельщик из Мексики, который явно пользуется популярностью у москвичей Фото: REUTERS/Gleb Garanich Болельщики Ориентироваться в городах, где проходят матчи ЧМ-2018, болельщикам помогают волонтеры и полицейские — последних, как известно, обязали к началу соревнований подтянуть английский. Насколько это у них получилось — узнаем, видимо, уже в процессе Фото: REUTERS/Gleb Garanich Болельщики Не только русские любят быструю езду, да и вообще эффектные появления. Эти болельщики из Саудовской Аравии, например, предпочли передвигаться по городу на мотоциклах Фото: ТАСС/Михаил Почуев Болельщики А это гостья чемпионата мира, которая приехала в Москву из Мексики Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов Болельщики Болельщики сборной Саудовской Аравии собрались на Манежной площади в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов Болельщики Среди стран — лидеров по количеству приехавших в Россию болельщиков — США, Бразилия, Испания и Аргентина Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Болельщики Это тоже группа поддержки аргентинской сборной Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов Болельщики Гость чемпионата из Саудовской Аравии Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин Болельщики Многие из болельщиков посещением Москвы не ограничатся — у некоторых также есть билеты на матчи в Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах чемпионата Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко Болельщики Многие ездят на все чемпионаты мира — они специально копят деньги, чтобы раз в четыре года вместе с мундиалем отправиться в другую страну. На фото: болельщица сборной Мексики Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Все флаги - к нам

Подготовка к мировому первенству стала значительным испытанием для российских регионов и их руководителей. Причём - не только тех, в городах которых пройдут матчи турнира.

— Отмечу высокую организацию всех мероприятий, связанных с чемпионатом мира, — сказал «Известиям» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. — Это касается и открытия турнира, и всех тренировочных сборов участвующих в нём команд. У нас в Подмосковье базируется семь национальных сборных. Все на позитиве – гости счастливы, провели открытые тренировки, на которые пришло множество болельщиков. Для нас было важно показать своё гостеприимство, русское и российское гостеприимство.

Несмотря на то, что Подмосковье не принимает матчи чемпионата, спортивные объекты региона плотно задействованы в жизни команд-участниц. Так, на базе в Бронницах живёт и тренируется со сборной Аргентины один из самых звездных футболистов последних лет Лионель Месси. В подмосковном Кратово проводит тренировки с командой Португалии Криштиану Роналду, в Химках разместилась сборная Перу, а в Дедовске – Бельгии. Действующие чемпионы мира - команда Германии - расположилась на базе ЦСКА в Ватутинках.

— Мы постарались оригинально встретить приехавшие на базы Московской области команды, — добавил Андрей Воробьёв. — Кому-то матрёшек дарили, кому-то каравай, кому-то картины рисовали – это всё наше, русское. Нам даже особо думать не пришлось, чтобы найти способ достойно встретить гостей. Поэтому я рад, что это получилось. Порадовали приехавшие команды, но болеть, естественно, я буду за сборную России.

По достоинству оценили церемонию открытия и зарубежные гости турнира.

— Открытие ЧМ-2018 — чудесный праздник, который даже, возможно, превзошел открытие Олимпиады в Сочи, — поделился мнением с «Известиями» посол Сербии в России Славенко Терзич, посетивший стартовый матч чемпионата. — В Москве и других российских городах царит праздничная атмосфера. Россия в очередной раз проявила все свое гостеприимство, продемонстрировав отзывчивость и дружелюбие по отношению к гостям и участникам чемпионата. Россия вновь показала миру свою открытую душу. И то, как организован турнир, как принимают гостей, является доказательством того, что Россия – настоящий сторонник спортивного духа и спортивных традиций.

Дипломат также выразил надежду, что сборная Сербии дойдёт минимум до четвертьфинала и пожелал успехов сборной России.

— Все сделали шикарно, устроили отличный праздник, — отметил в разговоре с «Известиями» президент ЦСКА Евгений Гинер. — Чувствуется атмосфера грандиозного события. Не думаю, что после чемпионата мира нас будет ждать какое-то опустошение. Всё будет нормально!

Того же мнения придерживается и президент московского «Спартака» Леонид Федун. Комментируя прошедшую церемонию, он напомнил, что домашняя арена красно-белых в Тушино также примет матчи чемпионата мира.

— Любое мировое первенство – это торжество. Такие ощущения у меня и сейчас, — сказал он «Известиям». — Приятно возвращаться в «Лужники», где наш клуб долгое время играл. Думаю, чемпионат мира поспособствует популяризации «Спартака» во всём мире - ведь нашу арену посетят тысячи болельщиков из других стран. Тем более, нам разрешили сохранить на трибунах стадиона надпись с названием команды.

В «Лужниках» же 15 июля пройдет и финал чемпионата мира. До этого команды сыграют ещё 62 матча на 12 стадионах в 11 российских городах.

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