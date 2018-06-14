"Из России футбол завоевывает весь мир"
В московских «Лужниках» состоялась торжественная церемония открытия 21-го чемпионата мира по футболу. Старт грандиозному спортивному празднику дали президент РФ Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Красочное шоу, прошедшее на поле перед началом стартового матча между сборными России и Саудовской Аравии, смогли увидеть более 78 тыс. зрителей из разных стран мира. Открывая турнир, российский лидер пожелал всем командам успеха, а их болельщикам — незабываемых впечатлений.
Выступая перед переполненными трибунами, Владимир Путин отметил, что столь грандиозное спортивное событие, как чемпионат мира по футболу, проходит в России впервые.
— И мы искренне рады этому. В нашей стране футбол не просто самый массовый вид спорта, — сказал глава государства. — Футбол у нас по-настоящему любят. И эта любовь, что называется, с первого взгляда, с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году.
Преданными поклонниками футбола сегодня являются миллиарды людей на всей планете, подчеркнул президент.
— И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех любовь к футболу объединяет в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре. И потому все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга, — заявил российский лидер.
Именно в этом единстве, над которым не властны различия в языках, идеологии или вере, и заключается великая сила футбола и спорта в целом, сказал Владимир Путин.
— Наша задача — сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами, — подчеркнул российский лидер, поздравляя дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты.
Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем выступлении поблагодарил Россию за прекрасную организацию турнира.
— С сегодняшнего дня и на месяц футбол завоевывает Россию, а из России футбол завоевывает весь мир. Наслаждайтесь самым большим праздником на земле, — призвал он. — Спасибо, президент Путин! Спасибо, Москва! Спасибо, Россия!
Ничего, кроме радости
Болельщики стали собираться вокруг станций метро «Спортивная», «Воробьёвы горы» и МЦК «Лужники» еще за три часа до начала матча. Парк вокруг «Лужников» наводнили цвета сборных России и Саудовской Аравии, а также команды Аргентины, которой уже в субботу предстоит встретиться в Москве с соперниками из Исландии.
Участниками красочной церемонии открытия стали легендарный бразильский футболист Роналдо, знаменитый британский певец Робби Уильямс и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина. Часть своих хитов артист из Британии исполнил сольно, а часть – дуэтом с Аидой Гарифуллиной.
Открытие чемпионата собрало и множество высокопоставленных представителей разных стран мира. Вместе с Владимиром Путиным и Джанни Инфантино за церемонией наблюдали главы государств и правительств Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и бывший президент Франции Николя Саркози.
— Для меня сегодняшнее событие – это радость, – заявил «Известиям» председатель "Внешэкономбанка" Игорь Шувалов, до декабря 2016 года возглавлявший координационный совет по подготовке к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017. — Это радость и большой праздник для России и всего мира. Главное для нашей страны – достойно принять чемпионат мира. Уверен, что у всех нас это получится. А дальше будет крайне важно воспользоваться тем наследием, которое оставит стране это событие. Надеюсь, через 10-15 лет наши игроки станут лучшими футболистами в мире.
Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, в конце мая покинувший пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), но оставшийся его почётным президентом, также отметил важность чемпионата мира для развития страны.
— Ничего, кроме радости, я сейчас не испытываю, — поделился с «Известиями» Александр Жуков. — Наша страна, наши болельщики долго ждали этого события, готовились к нему. С момента получения Россией права проведения чемпионата мира прошло семь с половиной лет. За это время проделана колоссальная работа. Думаю, гости мирового первенства уже оценили по достоинству наше гостеприимство и ещё больше оценят его в процессе турнира. Который, надеюсь, будет не последним событием такого масштаба для России. С такой инфраструктурой и с таким опытом организации чемпионата мира мы в дальнейшем можем принять у себя не одно серьёзное соревнование.
Случилось то, чего наши болельщики ждали 100 лет, подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
— Приятно, что центром чемпионата мира стал легендарный стадион, наполненный историей, — заявил он «Известиям». – «Лужники» преобразились, как и Москва, и вся страна. Самое главное, что наследие турнира навсегда останется у нас – его не разворуют и не спрячут в офшоры. Наши дети будут играть на этих полях.
Все флаги - к нам
Подготовка к мировому первенству стала значительным испытанием для российских регионов и их руководителей. Причём - не только тех, в городах которых пройдут матчи турнира.
— Отмечу высокую организацию всех мероприятий, связанных с чемпионатом мира, — сказал «Известиям» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. — Это касается и открытия турнира, и всех тренировочных сборов участвующих в нём команд. У нас в Подмосковье базируется семь национальных сборных. Все на позитиве – гости счастливы, провели открытые тренировки, на которые пришло множество болельщиков. Для нас было важно показать своё гостеприимство, русское и российское гостеприимство.
Несмотря на то, что Подмосковье не принимает матчи чемпионата, спортивные объекты региона плотно задействованы в жизни команд-участниц. Так, на базе в Бронницах живёт и тренируется со сборной Аргентины один из самых звездных футболистов последних лет Лионель Месси. В подмосковном Кратово проводит тренировки с командой Португалии Криштиану Роналду, в Химках разместилась сборная Перу, а в Дедовске – Бельгии. Действующие чемпионы мира - команда Германии - расположилась на базе ЦСКА в Ватутинках.
— Мы постарались оригинально встретить приехавшие на базы Московской области команды, — добавил Андрей Воробьёв. — Кому-то матрёшек дарили, кому-то каравай, кому-то картины рисовали – это всё наше, русское. Нам даже особо думать не пришлось, чтобы найти способ достойно встретить гостей. Поэтому я рад, что это получилось. Порадовали приехавшие команды, но болеть, естественно, я буду за сборную России.
По достоинству оценили церемонию открытия и зарубежные гости турнира.
— Открытие ЧМ-2018 — чудесный праздник, который даже, возможно, превзошел открытие Олимпиады в Сочи, — поделился мнением с «Известиями» посол Сербии в России Славенко Терзич, посетивший стартовый матч чемпионата. — В Москве и других российских городах царит праздничная атмосфера. Россия в очередной раз проявила все свое гостеприимство, продемонстрировав отзывчивость и дружелюбие по отношению к гостям и участникам чемпионата. Россия вновь показала миру свою открытую душу. И то, как организован турнир, как принимают гостей, является доказательством того, что Россия – настоящий сторонник спортивного духа и спортивных традиций.
Дипломат также выразил надежду, что сборная Сербии дойдёт минимум до четвертьфинала и пожелал успехов сборной России.
— Все сделали шикарно, устроили отличный праздник, — отметил в разговоре с «Известиями» президент ЦСКА Евгений Гинер. — Чувствуется атмосфера грандиозного события. Не думаю, что после чемпионата мира нас будет ждать какое-то опустошение. Всё будет нормально!
Того же мнения придерживается и президент московского «Спартака» Леонид Федун. Комментируя прошедшую церемонию, он напомнил, что домашняя арена красно-белых в Тушино также примет матчи чемпионата мира.
— Любое мировое первенство – это торжество. Такие ощущения у меня и сейчас, — сказал он «Известиям». — Приятно возвращаться в «Лужники», где наш клуб долгое время играл. Думаю, чемпионат мира поспособствует популяризации «Спартака» во всём мире - ведь нашу арену посетят тысячи болельщиков из других стран. Тем более, нам разрешили сохранить на трибунах стадиона надпись с названием команды.
В «Лужниках» же 15 июля пройдет и финал чемпионата мира. До этого команды сыграют ещё 62 матча на 12 стадионах в 11 российских городах.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter