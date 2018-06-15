Сборная России по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Саудовской Аравии в первом матче группового этапа чемпионата мира. Героями встречи стали полузащитники россиян Александр Головин и Денис Черышев. Первый принял участие в трех результативных атаках нашей команды (гол + две голевые передачи), а второй оформил дубль, выйдя на замену в ходе первого тайма.

В "Лужниках" сборная России продемонстрировала отличную игру, а ее главный тренер Станислав Черчесов угадал с заменами - в этом сошлись все опрошенные "Известиями" эксперты.

— Перед домашним мундиалем на сборную РФ оказывалось серьёзное давление, — напомнил известный сербский полузащитник Деян Станкович. — Первая игра очень важна - по ней можно понять, готова ли команда справиться с таким напряжением. В итоге России удалось взять очень важные три очка, и они станут хорошим заделом на групповом этапе.

Перед стартом турнира многие скептически относились к перспективам сборной России. Большинство экспертов и болельщиков не верили даже в выход команды из группы. Однако уже в первой игре подопечным Станислава Черчесова удалось доказать всем свою состоятельность.

— Есть надежда на конечный успех – я бы так сказал, — отметил в разговоре с «Известиями» председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский. — Последние игры нашей сборной не вызывали особого оптимизма. Но Саудовская Аравия – это команда, которая нам по силам. И ребята не подвели, одержав красивую победу. Теперь нужно поддерживать сборную и надеяться, что на протяжении всего группового турнира наши футболисты продемонстрируют свои лучшие качества, свой лучший футбол и порадуют нас положительным результатом.

С оптимизмом смотрит на перспективы сборной России и бывший владелец ФК «Ростов», ныне хозяин греческого ПАОК и женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Иван Саввиди. Комментируя итоги матча открытия, он провёл параллели с золотом наших гандболисток на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

— Думаю, мы всегда должны верить в свою сборную, — заявил «Известиям» Иван Саввиди. — В критических ситуациях мы способны выложиться на все 100%. Думаю, мы выйдем из группы, а дальше – как сложится. Если вы внимательно смотрели гандбол на Олимпиаде в Рио, то в один момент девчонки взяли инициативу на себя и прошли весь турнир на одном дыхании. Это и привело к золоту. Я думаю, у футболистов тоже сработает то, что всегда отличало нас от любого другого народа.

Надо отдать должное и наставнику сборной Станиславу Черчесову. Россия умело воспользовалась всеми слабостями команды Саудовской Аравии. Два гола были забиты головой после подач в штрафную - отличились Юрий Газинский (дебютный мяч за сборную) и Артем Дзюба (последний раз форвард забивал за сборную в июне 2016 года в матче с Сербией). Соперник же так и не смог ничего придумать в атаке. За весь матч саудовцы и не нанесли ни одного удара в створ ворот Игоря Акинфеева.

Два красивейших гола забил полузащитник «Вильяреала» Денис Черышев, который был признан лучшим игроком матча. Окончательный счет уже в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин. Единственной неприятностью для нашей сборной в этом матче стала травма полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

— Могу поздравить сборную России с такой уверенной победой, — заявил «Известиям» экс-вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер. — Ваши футболисты не оставили сопернику никаких шансов, были очень сконцентрированными и грамотно воспользовались ошибками соперника в обороне. Блестяще сработал главный тренер команды Станислав Черчесов, выпустив на замену двух футболистов, которые сумели отличиться.

Особо Паскаль Цубербюллер отметил великолепную организацию церемонии открытия чемпионата мира и поддержку болельщиков, а также выделил выступление Александра Головина и Дениса Черышева.

— Они провели простой фантатистическую игру, — продолжил знаменитый в прошлом голкипер. — Черышев забил два красивых гола, а Головин был активен на протяжении всего матча и участвовал практически во всех атаках сборной России. Его возможный переход в «Ювентус»? Думаю, в первой игре ЧМ-2018 он показал, что готов играть на самом высоком уровне, в самом сильном чемпионате. Но сейчас все мысли футболиста связаны не с клубным будущим, а с его выступлением за сборную.

По итогам первого матча ЧМ-2018 как минимум до вечера пятницы подопечные Станислава Черчесова возглавили группу А. Конкуренты сборной России - сборные Уругвая и Египта - 15 июня встретятся друг с другом в Екатеринбурге.

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