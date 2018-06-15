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Саудовских футболистов накажут за крупный проигрыш сборной России

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Футболистов сборной Саудовской Аравии подвергнут дисциплинарному взысканию за проигрыш российской сборной со счетом 0:5 в первом матче чемпионата мира. Об этом заявил глава федерации футбола королевства Адель Иззат.

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Как сообщает издание «Аль-Яум ас-Сабиа», спортивные чиновники уверены, что данный результат не соответствует уровню команды.

«Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание - вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави», –– приводит слова Иззата ТАСС.

Он не единственный, кто жестко раскритиковал сборную.

«Сегодня игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров, но, к сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение», –– заявил главы национального комитета по спорту ТуркаАль аш-Шейх.

14 июня на стадионе «Лужники» в Москве прошла первая игра ЧМ-2018. На поле встретились сборные России и Саудовской Аравии. Матч закончился победой россиян со счетом 5:0.

Президент РФ Владимир Путин, пораженный игрой сборной РФ, по завершении игры пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, а затем обнял его.

В честь победы сборной России небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае — окрасился в цвета российского флага.

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