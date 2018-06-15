Владимир Путин и Жозе Мауринью познакомились на первом матче ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин на первом матче чемпионата мира по футболу познакомился с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Мауринью.

Совместная фотография российского лидера со знаменитым португальским тренером появилась в Twitter.

Mourinho and Putin pic.twitter.com/pAKpDZopdR

14 июня на стадионе «Лужники» в Москве прошла первая игра ЧМ-2018. На поле встретились сборные России и Саудовской Аравии.

Матч закончился победой россиян со счетом 5:0.

После игры Мауринью отметил хорошую работу главного тренера россиян Станислава Черчесова.

«Станислав Черчесов сегодня хорошо себя показал. Я не был на его месте, но уверен: быть главным тренером сборной страны, которая проводит у себя чемпионат мира, — большая ответственность. Ему приходилось принимать важные решения, он подбирал игроков в команду, делал замены в ходе матча, и эти замены себя прекрасно оправдали», –– цитирует специалиста RT.