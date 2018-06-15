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Президент ФИФА поблагодарил Россию за прекрасную организацию ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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14 июня в московских «Лужниках» состоялась торжественная церемония открытия 21-го чемпионата мира по футболу.

Дал старт спортивному празднику и поздравил всех любителей футбола президент России Владимир Путин.

За красочным шоу церемонии открытия наблюдали 78 тыс. зрителей из разных стран мира. Также в «Лужники» прибыли мировые лидеры и высокопоставленные гости, среди которых президенты и главы правительств Азербайджана, Белоруссии, КНДР, наследный принц Саудовской аравии, экс-президент Франции Николя Саркози и многие другие.

Также на церемонии присутствовал и глава ФИФА Джанни Инфантино, который в своем обращении поблагодарил РФ за организацию турнира.

«С сегодняшнего дня и на месяц футбол завоевывает Россию, а из России футбол завоевывает весь мир. Наслаждайтесь самым большим праздником на земле, — призвал он. — Спасибо, президент Путин! Спасибо, Москва! Спасибо, Россия!», –– сказал Инфантино.

Однако подготовка к мировому первенству изначально стала большим испытанием для российских регионов и их руководителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Из России футбол завоевывает весь мир»

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