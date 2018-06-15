Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага

Самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» (Дубай, ОАЭ) — окрасилось в цвета российского флага после победы сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу.

На башню спроецировали слово Russia и счет матча. Напомним, россияне обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

«Бурдж-Халифа» — самый высокий небоскреб в мире. Его высота составляет 828 м. Форма здания напоминает сталагмит. Церемония открытия небоскреба состоялась 4 января 2010 года.