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Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» (Дубай, ОАЭ) — окрасилось в цвета российского флага после победы сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу.

На башню спроецировали слово Russia и счет матча. Напомним, россияне обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

«Бурдж-Халифа» — самый высокий небоскреб в мире. Его высота составляет 828 м. Форма здания напоминает сталагмит. Церемония открытия небоскреба состоялась 4 января 2010 года.

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