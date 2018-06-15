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Матч Марокко–Иран установил рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург»

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Фото: TASS/PA Images/Tim Goode
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Матч чемпионата мира по футболу между Марокко и Ираном посетили 62 548 зрителей, что является рекордом посещаемости стадиона «Санкт-Петербург».

Предыдущий рекорд принадлежал финальному матчу Кубка конфедераций между Германией и Чили, который состоялся в 2017 году. Тогда встречу посетили 57 268 человек, сообщает ТАСС.

Не исключено, что и рекорд матча Марокко–Иран будет побит. Стадион «Санкт-Петербург» примет еще шесть матчей мирового первенства.

19 июня здесь сыграют сборные России и Египта. Также стадион примет матчи Бразилия — Коста-Рика, Аргентина–Нигерия, две встречи плей-офф и матч за третье место мундиаля.

Встреча между Марокко и Ираном завершилась победой персов со счетом 1:0. Судьбу встречи решил автогол марокканского нападающего Азиза Бухаддуза.

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