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Фестиваль болельщиков собрал 67 тыс. человек в первый день ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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На фестиваль болельщиков на Воробьевых горах пришли порядка 67 тыс. человек в день открытия ЧМ-2018. Об этом сообщили в департаменте спорта и туризма Москвы.

Фестиваль идет прямо напротив главного здания МГУ. Для футбольных фанатов 14 июня организовали концертно-развлекательную программу. Перед гостями выступал номинант музыкальной премии «Грэмми» немецкий диджей Пол ван Дайк и другие известные музыканты, сообщает телеканал «Звезда».

Церемонию открытия ЧМ-2018 транслировали на большом экране площадью 144 кв. м. После первого тайма площадка была закрыта на вход, поскольку не смогла бы вместить всех желающих.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Накануне российская сборная по футболу одержала победу над сборной Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0.

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