Футбольные болельщики выполнят нормы ГТО в фан-зоне в Петербурге

Фанатам, приехавшим на чемпионат мира по футболу, предложат выполнить нормативы «Готов к труду и обороне» в Петербурге. Спортивные площадки будут работать в фан-зонах.

Болельщики, которые решат проверить свою физическую подготовку, должны выполнить шесть заданий. Это прыжок в длину, наклон с гимнастической скамьи, отжимания, упражнения с гирей, подъем туловища из лежачего положения и подтягивания.

«Площадка ГТО будет работать в дни матчей с участием сборной России 19 и 25 июня и в день финала Чемпионата мира по футболу ФИФА 15 июля», — цитирует телеканал «78» представителей комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Матч-открытие Чемпионата мира по футболу состоялся в московских «Лужниках» 14 июня. Сборная России одержала победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0. Только в фан-зоне на Конюшенной площади трансляцию матча собрались смотреть 15 тыс. человек. Из-за этого вход на площадку пришлось закрыть. Всего же за день фан-зону посетили 67 тыс. человек.