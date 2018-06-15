В Саудовской Аравии опровергли информацию о наказании футболистов

Футболистов сборной Саудовской Аравии не накажут за разгромное поражение в матче с Россией. Информация, распространенная СМИ, не соответствует действительности, говорится в заявлении Федерации футбола королевства.

В сообщении подчеркивается, что один из арабских телеканалов ввел в заблуждение общественное мнение, неверно интерпретировал слова глава Федерации футбола Аделя Иззата. Проигрыш говорит не об уровне отдельных футболистов, а уровне команды в целом, передает «РИА Новости».

В Федерации добавили, что команда проведет работу над ошибками, чтобы продемонстрировать приемлемый уровень и добиться хорошего результата в матчах против Уругвая и Египта.

Ранее СМИ распространили заявление главы Федерации футбола королевства Аделя Иззата. Он якобы заявил, что несколько игроков сборной получат взыскания, в том числе вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави.

Сборная Саудовской Аравии потерпела сокрушительное поражение в матче-открытии. Российская команда победила со счетом 5:0. Дублем отметился Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.