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Зюганов остался доволен победой сборной России в матче-открытии ЧМ

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов остался доволен победой сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу над командой Саудовской Аравии.

Не подвели
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«Результатом я лично очень доволен, хотя качество игры надо повышать, тем более игры предстоят сложные: с Египтом, не говоря уже об Уругвае», — приводит ТАСС слова Зюганова.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России в четверг, 14 июня. В матче-открытии российская команда одержала крупную победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0. Дублем отметился Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.

Остался доволен игрой национальной команды и президент России Владимир Путин. После матча он позвонил главному тренеру Станиславу Черчесову и поздравил его и футболистов с уверенной победой.

В пятницу, 15 июня, состоятся три матча мирового первенства. Египет сыграет с Уругваем, Марокко — с Ираном, Португалия — с Испанией.

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