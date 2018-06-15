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Метро в Петербурге продлит работу для болельщиков ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Метрополитен в Санкт-Петербурге будет работать дольше после матча Россия–Египет. Станции закроют на час позже обычного.

Матч между сборными России и Египта состоится 19 июня в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург». После окончания матча болельщики смогут воспользоваться метро. Как уточнили в пресс-службе петербургского метрополитена, до 2:00 будет продлена работа всех станций на вход. Однако на станциях с несколькими вестибюлями открыт будет только один, уточняет телеканал «78».

Выходы из метро закроются после прохождения последних поездов.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России матчем-открытием в московских «Лужниках» 14 июня. Сборная России одержала победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0. Глава федерации футбола королевства Адель Иззат выразил разочарование разгромным поражением и сообщил, что футболистов подвергнут дисциплинарному взысканию. В следующий раз сборная России сыграет со сборной Египта в Санкт-Петербурге 19 июня, а затем 25 июня состоится матч со сборной Уругвая.

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