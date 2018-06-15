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Спецплакаты по безопасности дорожного движения разработали к ЧМ-2018

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Фото: гибдд.рф
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Специально для болельщиков, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу из всех стран мира, разработали информационные плакаты с рекомендациями по безопасности дорожного движения на русском и английским языках.

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На главной странице официального сайта Госавтоинспекции размещен баннер с призывом уважать правила дорожной безопасности — Respect the traffic rules. Посетители портала, зайдя в раздел, могут ознакомиться с плакатами, которые напоминают 10 основных правил безопасности на дороге.

Пользователи могут прочитать, распечатать или скачать их на гаджеты.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей, в частности, управлять машиной в трезвом состоянии, пристегиваться ремнями безопасности и обеспечивать безопасность своих пассажиров. Велосипедистов просят надевать велошлем и защитную амуницию.

Пешеходам напоминают, что при нахождении в темное время суток на дороге или при ее переходе необходимо иметь световозращающие элементы.

Госавтоинспекция уточняет, что с помощью специальных плакатов проинформирует гостей мирового первенства об основных правилах дорожной безопасности.

Плакаты разработали Госавтоинспекция МВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности» в рамках Глобальной кампании #3500LIVES, которую проводит Международная автомобильная федерация (FIA).

В начале июня Госавтоинспекция напомнила водителям о правилах безопасности на ж/д переездах.

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