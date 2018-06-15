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Иран на последних секундах вырвал победу у Марокко

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Фото: TASS/PA Images/Tim Goode
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Сборная Ирана в пятницу, 15 июня, в упорной борьбе одержала победу над Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Исход встречи, которая состоялась в Санкт-Петербурге, решил автогол.

Матч проходил с небольшим преимуществом марокканской команды, иранцы отвечали острыми контратаками. Обе команды имели неплохие шансы, чтобы поразить ворота соперника.

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Развязка произошла в добавленное время. Марокканский нападающий Азиз Бухаддуз срезал мяч в свои ворота и принес победу сборной Ирана. После финального свистка футболист не мог сдержать слез.

Позднее в Сочи состоится еще один матч группы B. Сборная Испании сразится с Португалией. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

Две первые команды группы B в 1/8 финала встретятся с победителями группы А, где выступают сборные России, Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. После первого круга в активе россиян и уругвайцев по три очка — команды обыграли саудитов и египтян соответственно.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи. Турнир завершится 15 июля.

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