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Уругвай вырвал победу у Египта в матче ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Сборная Уругвая в упорной борьбе вырвала победу у команды Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:1 в пользу южноамериканских футболистов.

Преимуществом в матче владели уругвайцы. Только Луис Суарес имел не менее трех голевых моментов, однако форвард не сумел их реализовать. Стоит отметить и вратаря сборной Египта Мохамеда эль-Шенави, который несколько раз спас свою команду от неминуемого гола.

Развязка в матче произошла уже в добавленное время. Победный мяч на свой счет записал вышедший на замену Хосе Мария Хименес.

Таким образом, после первого круга Россия и Уругвай набрали по три очка. В активе Египта и Саудовской Аравии нет набранных баллов.

Во втором круге российская команда сыграет с египтянами. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Саудовская Аравия сразится с Уругваем 20 июня в Ростове-на-Дону.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. Турнир завершится 15 июля.

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