Прямой эфир
Сюжет:

Перо жар-птицы с открытия ЧМ-2018 выставили на продажу за 150 тыс. рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После начала чемпионата мира по футболу россияне начали продавать различные сувениры. В числе традиционных маек, часов и кружек оказалось перо жар-птицы, которое участвовало в церемонии открытия мундиаля на стадионе «Лужники».

Парадный вход
Чемпионат мира по футболу стартовал с победы сборной России

Объявление о продаже появилось на сайте Avito. В описании товара говорится, что у «интерактивного» пера «очень яркое свечение». Стоимость такого сувенира продавец оценил в 150 тыс. рублей. 

Также к ЧМ была выпущена ограниченная партия пивных бокалов с надписями и мигающими светодиодами, срабатывающими на шум. В объявлении на продажу указано, что они сделаны из очень качественного пластика. 

Еще одним выставленным на продажу сувениром оказался билет на матч-открытие, а в Иркутске наладили выпуск футболок, увековечивающих счет в матче сборных России и Саудовской Аравии, который закончился в пользу хозяев стадиона со счетом 5:0.

В столице после победы сборной кто-то даже не пожалел выставить на продажу мяч, подписанный перед церемонией предварительной жеребьевки легендарным бразильским нападающим Роналдо.

Первая игра ЧМ-2018 прошла 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. После завершения матча президент России Владимир Путин пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, вместе с которым смотрел игру, а затем обнял его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦБ исключили резкий рост инфляции из-за ЧМ-2018
Песков рассказал об эмоциях Путина после первого матча ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017