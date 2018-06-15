Перо жар-птицы с открытия ЧМ-2018 выставили на продажу за 150 тыс. рублей

После начала чемпионата мира по футболу россияне начали продавать различные сувениры. В числе традиционных маек, часов и кружек оказалось перо жар-птицы, которое участвовало в церемонии открытия мундиаля на стадионе «Лужники».

Объявление о продаже появилось на сайте Avito. В описании товара говорится, что у «интерактивного» пера «очень яркое свечение». Стоимость такого сувенира продавец оценил в 150 тыс. рублей.

Также к ЧМ была выпущена ограниченная партия пивных бокалов с надписями и мигающими светодиодами, срабатывающими на шум. В объявлении на продажу указано, что они сделаны из очень качественного пластика.

Еще одним выставленным на продажу сувениром оказался билет на матч-открытие, а в Иркутске наладили выпуск футболок, увековечивающих счет в матче сборных России и Саудовской Аравии, который закончился в пользу хозяев стадиона со счетом 5:0.

В столице после победы сборной кто-то даже не пожалел выставить на продажу мяч, подписанный перед церемонией предварительной жеребьевки легендарным бразильским нападающим Роналдо.

Первая игра ЧМ-2018 прошла 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. После завершения матча президент России Владимир Путин пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, вместе с которым смотрел игру, а затем обнял его.