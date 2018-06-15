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В ЦБ исключили резкий рост инфляции из-за ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что влияние чемпионата мира по футболу на инфляцию в стране будет незначительным.

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По ее словам, краткосрочное повышение общего уровня цен будет наблюдаться в отдельных городах на определенные товары и услуги, которые популярны у туристов. При этом Набиуллина отметила, что проведение мундиаля положительно скажется на экономических показателях в конце года.

«Проведение такого масштабного международного мероприятия дополнительно поддержит рост выпуска во II квартале, а по итогам года его вклад в прирост ВВП может составить до 0,1–0,2 процентного пункта», — цитирует главу Центробанка ТАСС.

14 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоялся первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. На данном этапе команде РФ предстоит сыграть с командой Египта (Санкт-Петербург, 19 июня), а затем со сборной Уругвая (Самара, 25 июня). Всего 11 городов России примут матчи мундиаля, который завершится 15 июля.

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