Песков рассказал об эмоциях Путина после первого матча ЧМ-2018

Стартовый матч ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия оставил у президента России Владимира Путина положительные эмоции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер поздравил по телефону главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова «с оговоркой, что главные игры впереди».

Первая игра ЧМ-2018 прошла 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча российской и саудовской команд завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. После завершения матча Путин пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, вместе с которым смотрел игру, а затем обнял его.