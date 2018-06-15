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Песков рассказал об эмоциях Путина после первого матча ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Стартовый матч ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия оставил у президента России Владимира Путина положительные эмоции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер поздравил по телефону главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова «с оговоркой, что главные игры впереди».

Первая игра ЧМ-2018 прошла 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча российской и саудовской команд завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. После завершения матча Путин пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, вместе с которым смотрел игру, а затем обнял его.

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