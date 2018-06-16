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ФИФА разберется в ситуации с низкой явкой на матче в Екатеринбурге

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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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Международная федерация футбола (ФИФА) выясняет причины низкой явки болельщиков на матч между сборными Уругвая и Египта на чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя организации.

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По данным издания, в ФИФА подтвердили, что на матч было выделено 32 278 билетов, а вместимость стадиона составляет 33 061 место. При этом число пришедших на игру болельщиков составило 27 015, пишет «Газета.ру».

Во втором матче чемпионата мира, который прошел 15 июня в Екатеринбурге, сборная Уругвая одолела команду Египта со счетом 1:0.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА сообщило о том, что организация заработает на мировом первенстве в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

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