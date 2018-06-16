Подруга Робби Уильямса объяснила неприличный жест певца на открытии ЧМ-2018

Неприличный жест Робби Уильямса на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России адресован британскому правительству. Об этом рассказала подруга исполнителя, живущая в Великобритании.

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби обвиняют в связях с [президентом] Владимиром Путиным. Но Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг», — рассказала она сайту «Комсомольской правды».

Ранее режиссер церемонии открытия мундиаля Илья Авербух сообщил, что выходка исполнителя не имеет отношения к России. Он также предположил, что неприличный жест мог быть ответом на критику со стороны британских СМИ.

Поп-исполнитель ранее заявил о том, что на чемпионате мира по футболу будет болеть за немцев. При этом он добавил, что будет молиться за английских футболистов, такой же совет он дал болельщикам сборной РФ.