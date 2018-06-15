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Британский телеканал извинился за неприличный жест Робби Уильямса

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Британский телеканал Fox принес извинения за неприличный жест, показанный певцом Робби Уильямсом во время выступления на церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве.

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В сообщении телекомпании, которое цитирует The Hollywood Reporter, говорится, что канал не был организатором церемонии, а только вел трансляцию и не знал, что произойдет.

Режиссер открытия ЧМ Илья Авербух в интервью газете «Спорт-Экспресс» заявил, что он не знает, что имел в виду певец и он как хореограф такой жест не ставил. «Думаю, это все-таки некий ответ критикам на его родине, которые набросились на Робби за участие в церемонии. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом», — предположил Авербух. Он добавил, что певец — «большая звезда» и «знает, что делает».

Телеканал «360» со ссылкой на Variety сообщает, что Уильямс также изменил текст песни Rock DJ, вставив в него фразу I did it for free («Я сделал это бесплатно»).

Уильямс выступил на церемонии открытия ЧМ-2018, прошедшей 14 июня на московском стадионе «Лужники». Во время исполнения песни он показал в камеру средний палец. Днем ранее стало известно, что его попросили не петь композицию Party Like a Russian («Веселись, как русский»). Кто именно озвучил просьбу, артист не уточнял.

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