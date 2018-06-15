Авербух прокомментировал неприличный жест Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

Неприличный жест Робби Уильямса в камеру во время выступления на церемонии открытия ЧМ-2018 был импровизацией артиста, не запланированной постановщиками. Об этом заявил режиссер церемонии Илья Авербух.

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно», — заявил он НСН и добавил, что к России выходка исполнителя отношения не имеет, а могла стать ответом Уильямса на критику со стороны британских СМИ.

Позднее ситуацию прокомментировала и подруга певца, отметив, что британская «желтая пресса» выставила звезду в худшем свете, а Робби Уильямс человек, далекий от интриг и политических игр.

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным», — приводит слова девушки телеканал «360» со ссылкой на сайт kp.ru. Подруга исполнителя добавила, что они с президентом РФ даже не встретились.

Робби Уильямс сделал неприличный жест на камеру во время исполнения своей песни Rock DJ, спев «я сделал это бесплатно».